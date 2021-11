Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAMILANO Cattolica: da Consob sanzione di 90mila euro per modalità revoca Minali. L'Ex Ad venne sfiduciato dal cda della compagnia veronese a fine ottobre 2019.È quanto riporta il bollettino dell'Autorità che sottolinea come la compagnia avesse già iniziato in settembre l'iter decisionale che avrebbe poi portato alla sfiducia di Minali. Il processo decisionale, fa notare Consob, è stato «avviato fin dal mese di settembre 2019 e...