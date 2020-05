ASSICURAZIONI

VERONA Alberto Minali, ex amministratore delegato di Cattolica, si è dimesso da consigliere della compagnia nei giorni scorsi e ha avviato una causa contro la società veronese in relazione alla revoca delle deleghe, ritenuta illegittima, avvenuta il 31 ottobre 2019. Il cda di Cattolica aveva inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea del prossimo 27 giugno anche la revoca di Minali dal cda per «giusta causa». «Mancanza di sintonia» con «il resto del Consiglio di amministrazione», contributo al lavoro del cda che «non ha alcun carattere di positività, in quanto ispirato essenzialmente da istanze personali conflittuali», «stretta connessione» della nomina in consiglio alla carica di amministratore delegato, che «non viene più svolta né può essere in un prossimo futuro ripristinata»: sono alcune delle motivazioni, contenute nella relazione di Cattolica in vista dell'assemblea del 27 giugno, che hanno spinto il cda della compagnia a ritenere «doveroso» proporre la revoca per «giusta causa» dell'ex Ad Minali. Il cda di Cattolica rilevava tra l'altro che la permanenza di Minali come consigliere «costituisce e rappresenta una evidente anomalia che, da un lato, porta latente tensione nel funzionamento dell'organo amministrativo e, dall'altro lato, preclude di fatto la nomina di un nuovo amministratore delegato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA