Cattolica: lotta sulla gestione Lo stop a Minali delude Buffet

FINANZAVENEZIA Cattolica, oggi i vertici a Roma per parlare con l'Istituto di vigilanza delle assicurazioni dopo il siluramento di Alberto Minali. Una decisione che avrebbe deluso il grande azionista (9%) Warren Buffet e sorpreso i soci dissenzienti Frascino e Lovati Cottini, pronti a chiedere un'assemblea straordinaria per modificare alcuni assetti e dare un tetto ai mandati del vertice, mettendo nel mirino di fatto il presidente Paolo Bedoni. La sfiducia a Minali, che però resta in cda a dare battaglia, continua intanto a pesare sul titolo,...