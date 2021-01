ASSICURAZIONI

VENEZIA Cattolica Assicurazioni: via libera del cda ai risultati preliminari sopra le previsioni del 2020 e al piano per gli anni 2021-2023. Assemblea per bilancio e nuovo cda il 13 e 14 maggio.

ll 2020 della compagnia veronese si chiuderà con una raccolta diretta dei premi Danni pari a circa 2,1 miliardi (da 2,157 miliardi del 2019), una raccolta Vita di 3,7 miliardi (da 4,772 miliardi) e un risultato operativo tra i 360 e i 380 milioni (302 milioni nel 2019), sopra la previsione comunicata dalla compagnia che si fermava a 350-375 milioni. «Siamo particolarmente soddisfatti per i dati preliminari del 2020, che dimostrano la nostra solidità, la forza e la capacità del gruppo di rispondere, anche grazie ai suoi partner commerciali e alla capacità di rinnovarsi della rete agenziale, in maniera pronta alla difficile crisi pandemica», sottolinea in una nota Carlo Ferraresi, amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. «Il piano rolling approvato dal cda si propone di lavorare in continuità con la nostra strategia industriale e ci permette, grazie al rafforzamento delle nostre linee di business e alla nostra dinamicità commerciale, di rispondere in modo adeguato ai mutamenti del mercato» prosegue il manager. «Il Covid - conclude Ferraresi - ha modificato numerosi equilibri e sono convinto che il nostro Piano ci consentirà di affrontare in modo efficace le nuove esigenze che emergeranno nel settore assicurativo».

NUOVA ALLEANZA

Nel 2021 il risultato operativo è previsto in calo a 265-290 milioni con una raccolta premi complessiva di circa 5,2 miliardi, di cui danni 2,1 miliardi e Vita 3,1 miliardi. Peserà l'uscita di Lombarda Vita, la joint venture con Ubi Banca, dal perimetro di consolidamento di Cattolica, nell'ipotesi che ci sia continuità nel resto del perimetro. Il piano inoltre, include anche i primi effetti della partnership industriale con Generali siglata lo scorso 2020. Il piano rolling, ossia in continuità vista la difficoltà a varare in questo difficile momento un vero piano industriale, basa la strategia sul consolidamento dei positivi andamenti tecnici nel Danni e della rete agenziale.

