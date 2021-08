Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAMILANO Non si fermano le indagini della Procura di Verona sulla vecchia gestione di Cattolica dopo l'archiviazione dell'inchiesta per illecita influenza sull'assemblea. La Consob, a valle dell'ispezione del 2020, ha segnato «tutta una serie di altre operazioni apparentemente irregolari o che comunque richiedono uno scandaglio di merito su cui è stato aperto» un modello 45 per «atti non costituenti notizia di reato e che saranno...