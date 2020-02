FINANZA

VENEZIA (m.cr.) Nel 2015 il fondo maltese Hermes Linder gestito dalla Praude dell'avvocato trevigiano Massimo Malvestio aveva acquisito una quota consistente di Cattolica Assicurazione, 2,9 milioni di azioni, circa il 3%. E aveva chiesto di diventare socio della compagnia veronese quotata in Borsa ma ancora cooperativa. Senza ottenere risposta. Nell'ottobre 2016 è partita la causa civile contro Cattolica che nel gennaio 2017 aveva rigettato la domanda d'ammissione. La sentenza del tribunale delle Imprese di Venezia (presidente Luca Boccuni) pubblicata ieri ha dato ragione al fondo Hermes dichiarando «l'illegittimità del comportamento del cda di Cattolica per la tardiva risposta alla domanda d'ammissione». La sentenza condanna Cattolica al pagamento delle spese legali. La compagnia sta valutando se fare ricorso.

«È una sentenza che fa chiarezza su un comportamento dilatorio del cda di una società che ricordo è quotata - spiega Malvestio - e che rimane ancora una cooperativa. Hanno il voto capitario ma anche lo scopo lucrativo. Per statuto il cda doveva risponderci entro 60 giorni e il rigetto alla nostra domanda d'ammissione è arrivato solo dopo l'avvio della causa - ricorda l'avvocato -. Noi abbiamo venduto la nostra partecipazione con profitto ancora nel 2017 e siamo ancora azionisti con 300 azioni. Anche l'entrata di Warren Buffet col suo fondo Berkshire Hathaway, che ha acquisito il 9% dalla Popolare di Vicenza, non ha cambiato la situazione: il cda rimane chiuso agli investitori istituzionali, impediti a partecipare alla vita di società, non possiamo nemmeno andare in assemblea».

ASSEMBLEA CRUCIALE

La sentenza di ieri arriva a due settimane dall'assemblea straordinaria di Cattolica del 7 marzo che avrà all'ordine del giorno la richiesta di inserire un tetto ai mandati dei consiglieri.

