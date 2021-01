ASSICURAZIONI

MILANO Domani cda straordinario di Cattolica Assicurazioni (- 1,17% ieri in Borsa) per discutere dei rilievi dell'Ivass, l'autorità di controllo del comparto. Le accuse sono pesanti: il cda «non ha improntato la propria azione» a «canoni di cautela e prudenza» mettendo a rischio «la solvibilità» della compagnia ed è «venuto meno alle proprie prerogative di indirizzo, gestione e controllo». Il presidente, Paolo Bedoni, «non ha svolto adeguatamente il proprio compito di garante del buon funzionamento» del cda «con condotte - anche in contrasto con lo statuto societario - che ne hanno alterato il processo di formazione delle decisioni e che, per la loro opacità, hanno pregiudicato il diritto degli amministratori all'assunzione di decisioni informate». L'Ivass ha chiesto un «profondo ricambio» del cda ma per ora non sono alla vista dimissioni in blocco. Per fare il punto della situazione e lavorare al piano chiesto dall'Ivass, Cattolica ha convocato un cda straordinario per domani. L'Ivass ha evidenziato anche la «limitata» capacità del cda «di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento» di alcune operazioni, tra cui la jv con Banco Bpm voluta dall'ex Ad Alberto Minali nel 2018. Sotto accusa è finito anche lo scarso monitoraggio e indirizzo sulle controllate Cattolica Beni Immobili e Cattolica Agricola, 23 milioni di perdite dalla loro costituzione, e negli investimenti in H-Farm e nel Fondo Cà Tron HCampus.

«Nessuno si azzardi a provare a retrocedere le responsabilità di quanto è accaduto in Cattolica», ha dichiarato Minali, secondo cui fino al ritiro delle sue deleghe «i rapporti con il Banco Bpm erano ottimi e il contributo delle jv al conto economico di Cattolica, come più volte illustrato al Cda, era positivo».

