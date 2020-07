FINANZA

MILANO Il fronte dei soci di Cattolica contrari all'accordo con Generali, che comporterà la trasformazione in spa della cooperativa veronese, ha notificato alla compagnia l'atto di citazione con cui intende bloccare l'ingresso del Leone di Trieste, destinato a salire al 24,4% del capitale di Cattolica. Alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, si legge nel documento consultato dall'agenzia Ansa, i soci hanno chiesto, in via cautelare, di sospendere la delibera dell'assemblea che lo scorso 27 giugno ha approvato l'aumento di capitale da 500 milioni con limitazione del diritto di opzione e, in via principale, di dichiarare nulla o, comunque, annullare e dichiarare invalida la delibera.

L'atto, predisposto dallo Studio Grimaldi con l'avvocato Ilario Giangrossi e dall'avvocato Francesco Mercurio del foro di Venezia, è stato sottoscritto da una ventina di soci che rappresentano diverse associazioni, con l'appoggio della Curia di Verona (tra i firmatari figura il presidente dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, monsignor Giorgio Benedetti), di esponenti dell'imprenditoria locale e di alcuni sindaci della provincia veronese. L'obiettivo dei ricorrenti è ottenere una sospensiva della delibera dell'aumento, colpita a loro dire da «innumerevoli vizi», così da consentire al Tribunale di verificarne la legittimità prima che ne venga data esecuzione - a valle dell'assemblea del 31 luglio chiamata a deliberare sulla trasformazione in spa - rendendola non più impugnabile. I soci contestano un'informativa inadeguata, una tardiva e scarsa comunicazione che ha impattato il voto, e una limitazione del diritto di opzione non adeguatamente motivata. Nel ricorso si parla di «abuso di diritto ai danni dei soci» in quanto «l'aumento di capitale deliberato, lungi dal rispondere alle immediate necessità finanziarie indicate dall'Ivass», sulla base del quale è stato giustificato, è «volto a favorire una vendita a terzi del controllo della società tramite collocamento privato da parte degli amministratori, liberi, nell'ambito di una delega del tutto indeterminata e valevole per cinque anni, di far entrare nel capitale sociale terzi interessati a dispetto dei diritti degli attuali soci, privati illegittimamente del diritto d'opzione». Inoltre Cattolica non avrebbe «neppure esplicitato le ragioni per cui è stata prospettata la limitazione del diritto d'opzione in capo ai soci», così come non avrebbe «rispettato la disciplina in tema di informazione dei soci di società quotate» prevista dal testo unico della finanza, avendo presentato «due avvisi di rettifica e precisazione» dell'ordine del giorno che, a detta dei soci dissenzienti, rappresentano una modifica dell'ordine del giorno, che avrebbe dovuto rispettare il termine di 21 giorni. I soci dissenzienti promettono anche altre novità sul fronte dei possibili nuovi partner.

LE SEGNALAZIONI ALLE AUTORITÁ

In serata la risposta decisa della compagnia veronese: Cattolica Assicurazioni, «in relazione a false comunicazioni che circolano in questi giorni e altresì a iniziative di vario genere che vengono annunciate e perseguite, per tutelare limmagine e gli interessi» del gruppo assicurativo e «di tutti gli stakeholder», ha «ritenuto opportuno e doveroso segnalare all'Autorità di vigilanza sui mercati, già nella giornata del 16 luglio scorso, e altresì all'Autorità Giudiziaria competente, individuata nella Procura della Repubblica di Milano, lo scorso 17 luglio, fatti e circostanze inerenti la corretta informazione dei soci e del pubblico - si legge in una nota ufficiale -. Tutto ciò al fine di un corretto svolgimento dell'assemblea e della regolarità delle quotazioni del titolo sul mercato».

