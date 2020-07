ASSICURAZIONI

VENEZIA Cattolica si prepara all'assemblea per la trasformazione in spa a fine luglio e il grande azionista Warren Buffet, che il 27 giugno avrebbe bocciato l'aumento da 500 milioni, valuta positivamente l'operazione e vede bene il nuovo grande socio, Generali. Che investirà 300 milioni per acquisire il 24,4% del capitale. Una scelta obbligata per il presidente di Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni, che in un'intervista spiega la nuova alleanza: «Non sarà un aumento di capitale al buio ma attraverso un accordo quadro che valorizzava del 53% l'azione della nostra compagnia a 5,55 euro e che rispetta i nostri valori e la nostra operatività».

Che i rapporti tra Warren Buffett e il cda di Cattolica non fossero idilliaci dopo la cacciata dell'Ad Alberto Minali da parte del presidente Paolo Bedoni nell'ottobre scorso era cosa nota. Alla Berkshire Hathaway, primo socio di Cattolica con il 9% del capitale attraverso la controllata General Reinsurance, non era andato giù il blitz con cui il cda, il 31 ottobre 2019, aveva ritirato le deleghe al manager ex Generali che aveva portato l'oracolo di Omaha a investire nella cooperativa veronese 116 milioni di euro. Buffett ha fatto sentire la sua voce, o meglio il suo voto - che nella cooperativa conta come quello del signor Rossi - nell'assemblea dello scorso 27 giugno, bocciando la proposta del cda di un aumento di capitale da 500 milioni di euro. L'indicazione di voto però è stata data prima che, nella notte del 24 giugno, venisse reso noto l'accordo con le Generali che porterà il Leone di Trieste al 24,4% della compagnia veronese attraverso la sottoscrizione, in forma riservata, di una prima tranche dell'aumento da 300 milioni. E dunque non può essere letta come uno stop alle Generali, con cui peraltro Berkshire Hathaway ha in essere rapporti di riassicurazione. Buffett ha invece bocciato a suo tempo la richiesta, da parte del Cda, di una delega generica, valida fino al 2025. Che invece l'Ivass ha imposto di esercitare integralmente entro settembre per rafforzare i margini di solvibilità. Costringendo la compagnia a individuare in Generali il cavaliere bianco sacrificando la forma cooperativa (peraltro un unicum nel panorama delle società finanziarie quotate in Borsa).

Vicende che hanno creato più di un mal di pancia, spingendo una serie di soci, riuniti sotto l'insegna di Casa Cattolica, a mobilitarsi per impedire la trasformazione. Un voto contrario che non dovrebbe arrivare da Buffett, a cui l'addio alla cooperativa non può che far piacere. Anzitutto perché assicura una rivalutazione del titolo, pagato 7,35 euro ad azione contro i 5,2 euro a cui quota attualmente e i 5,55 dell'aumento Generali. In secondo luogo perché permetterebbe di incidere maggiormente in assemblea. Sempre che a Buffett ciò possa ancora interessare. Già a fine giugno General Reinsurance si è presentata in assise con una quota più ridotta del 9% (i 363 soci che hanno votato no disponevano del 5,9%). Segno che il disimpegno - ma su questo non si hanno certezze - forse è già iniziato.

LEGA ALL'ATTACCO

Il presidente Paolo Bedoni dal canto suo scalda i motori della campagna pre assembleare con un'intervista tv nella quale afferma che l'intesa con Generali «valorizza le azioni, difende i dipendenti e la rete di agenzie. E infine viene valorizzato il ruolo di Fondazione Cattolica». Bedoni poi ricorda che «i nostri asset più importanti, la gestione degli enti religiosi, del terzo settore e dell'Agroalimentare, rimarranno a Verona». Ma la questione diventa anche politica con l'intervento di due esponenti della Lega, Paolo Borchia e Paolo Paternoster, rispettivamente Europarlamentare e Deputato: «Basta svendite, Verona ha già perso troppe eccellenze. Dopo le operazioni che negli anni hanno allontanato da Verona i centri decisionali di Cassa di Risparmio e Banca Popolare, è inaccettabile perdere anche Cattolica. La Lega esige la salvaguardia dei livelli occupazionali dei quasi 1.800 dipendenti, in gran parte veronesi, dei quasi 2.000 agenti mentre gli oltre 18.000 azionisti, due terzi dei quali anch'essi veronesi, meritano chiarezza». Gli esponenti del Carroccio annunciano un'interpellanza parlamentare alla Camera.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA