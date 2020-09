ASSICURAZIONI

VENEZIA Cattolica va avanti nell'esecuzione dell'operazione con Generali, dopo l'approvazione da parte dell'Ivass delle delibere sulla spa. «Stiamo per inviare a Consob il prospetto informativo che darà luogo all'aumento di capitale e per quanto ci risulta è prossimo il termine per la concessione a Generali di acquisire una quota qualificata», ha dichiarato ieri l'Ad Carlo Ferraresi. Il punto sull'intesa con il Leone, destinato a diventare primo socio con il 24,4%, è stato fatto in occasione dei risultati semestrali, chiusi con un utile sceso dell'83% a 10 milioni dopo 86 milioni di svalutazioni. Il risultato operativo è cresciuto del 38% a 217 milioni. Il Covid ha impattato sulla raccolta (- 13,3% a 2,8 miliardi) ma il lockdown ha fatto diminuire i sinistri, sostenendo la redditività. L'indice di solvibilità, la cui discesa a ridosso del 100% ha fatto scattare la richiesta dell'Ivass di ricapitalizzare, è risalito ad agosto al 154%. Ferraresi ha confermato l'obiettivo di un utile operativo di 350-375 milioni a fine anno. In Borsa il titolo, dopo una mattinata brillante, ha chiuso in calo dello 0,38% a 5,2 euro.

RECESSO

L'attenzione si sposta ora sul recesso, per cui sono partiti i 15 giorni del periodo di esercizio da parte di chi non ha votato per la spa. Cattolica ha subordinato «l'efficacia e l'esecuzione» della trasformazione al fatto che le richieste non superino il 20% del capitale. Ma potrebbe subentrare Generali comprando al prezzo dell'Opa, 5,47 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA