Cattolica Assicurazioni cade in Borsa

FINANZAVENEZIA Il siluramento di Minali costa caro a Cattolica Assicurazioni: il titolo perde il 4,41% in Borsa mentre l'ex Ad avverte: «Fatto il mio dovere, sfiducia sbagliata». Ma 13 consiglieri su 16 una settimana fa aveva chiesto perentoriamente al presidente Paolo Bedoni di prendere provvedimenti contro l'Ad che si muoveva con troppo libertà verso la trasformazione in spa e aveva aperto a una possibiel cordata alternativa.La rivoluzione al vertice della compagnia veronese crea come prevedibile grande timore sul mercato e i titoli vanno...