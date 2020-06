ASSICURAZIONI

VENEZIA Cattolica Assicurazioni a picco in Borsa dopo la richiesta dell'Ivass - l'autorità di controllo del settore - di un aumento di capitale di 500 milioni entro l'inizio dell'autunno. Il titolo del gruppo veronese ieri ha perso il 16,8% scendendo a 3,4 euro dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 3,3 ed essere stato più volte fermato in asta di volatilità. Cattolica, in una nota diffusa in mattinata, ha sottolineato che domenica il cda ha preso atto della missiva di Ivass e «ha dato mandato al management di preparare un piano nei tempi richiesti, al fine di rafforzare la solvibilità del gruppo». Tra le iniziative già messe in cantiere e pronte a partire c'è la ricapitalizzazione di Bcc Vita, che nelle scorse settimane presentava una Solvency sotto il minimo regolamentare: per la joint venture con Iccrea (di cui Cattolica detiene il 70%) è imminente una ricapitalizzazione da 50 milioni più, all'occorrenza, altri 50 milioni di prestito subordinato. Il cda ha ricordato che già nelle scorse settimane era stato messo in cantiere un rafforzamento in più anni che l'assemblea dei soci aveva all'ordine del giorno il 27 giugno. Ora Ivass chiede di stringere i tempi. Per gli analisti di Equita un aumento di capitale da 500 milioni potrebbe «portare a delle riflessioni sulla governance della società», si parla anche del possibile passaggio da coop a spa. Lo scorso 22 maggio, all'ultimo monitoraggio, la Solvency Ratio di Cattolica era pari al 122%. Per Akros, che sul titolo ha rating neutral con target price di 6 euro, la notizia della lettera Ivass è negativa anche perché con il crollo di ieri la capitalizzazione si è portata a 598 milioni. In serata resa nota la lettera ai dipendenti del dg Carlo Ferraresi: «La nostra società mantiene dei robusti fondamentali, non ha mai avuto problemi di liquidità, e lo stato attuale della Solvency non pregiudica la nostra capacità industriale».

MINALI CHIEDE I DANNI

Il cda di Cattolica ha anche preso atto che l'ex Ad Alberto Minali «ha rassegnato le dimissioni da consigliere della società e immediatamente dopo, tramite i suoi legali, ha notificato un atto di citazione per ottenere il riconoscimento di sue pretese economiche a seguito della revoca, sull'asserita mancanza di una giusta causa». In tutto il manager chiede 9,6 milioni. «Tali pretese, comunque da ritenersi infondate e che saranno oggetto di adeguata risposta in sede difensiva» - risponde Cattolica - «mai formulate sino ad ora, non incidono sulla legittimità della deliberazione di revoca delle deleghe operative del 31 ottobre 2019, mai oggetto di impugnazione». Il primo socio di Cattolica è Warren Buffet con la sua Berkshire Hathaway al 9%. Fondazione Monte Lombardia è al 3,16%. Cattolica ha anche l'1% di Ubi Banca.

M.Cr.

