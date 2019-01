CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CATERINGVENEZIA Tre nuovi importanti contratti, con aziende leader del settore energetico, ampliano il portafoglio del Gruppo Ligabue per un valore di 200 milioni di euro. Il primo, siglato nel secondo semestre del 2018, è una commessa in Algeria con la britannica British Petroleum, azienda da anni operante nel Paese nordafricano. Sempre in Algeria i servizi di catering alberghieri e approvvigionamento di Ligabue supporteranno FCP (First Calgary Petroleums Ltd) del Gruppo Eni. Infine, in queste settimane si è aggiudicato con Saipem la...