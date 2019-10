Castagna apre al terzo polo bancario «La fusione Banco-Ubi avrebbe senso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISIKOROMA «Banco Bpm-Ubi? Ha senso industriale, come dice un report di Morgan Stanley ma noi non abbiamo alcun dossier aperto in tema di fusioni». Giuseppe Castagna, a margine della presentazione del festival del Futuro, esprime ad alta voce un auspicio che coincide con le previsioni fatte da tempo dagli analisti: la nascita del terzo polo bancario italiano con una proiezione su Mps di cui il Tesoro, entro dicembre, deve indicare percorso e modalità di dismissione del suo 68,2% tra giugno 2020 e dicembre 2021. Tre le ipotesi: vendita di...