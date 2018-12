Cassazione: «Bpvi, giudici imparziali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAVENEZIA «L'imparzialità dei giudici del Tribunale vicentino non può dirsi affatto messa in discussione». È questa l'argomentazione centrale delle motivazioni, depositate mercoledì, per cui lo scorso 2 ottobre la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di spostare la sede del maxi-processo sulla Banca Popolare di Vicenza, presentata per «legittimo sospetto» dagli ex vertici quali il presidente Gianni Zonin, i vicedirettori generali Emanuele Giustini e Paolo Marin e l'amministratore Giuseppe Zigliotto. Nel frattempo ieri...