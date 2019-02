Cassamarca, Zaia boccia la fusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITORNOTREVISO Facendo un rapido calcolo, sono passati almeno vent'anni dall'ultima volta in cui Luca Zaia ha messo piede a Ca' Spineda, quartier generale della Fondazione Cassamarca. E ieri, rivedere il governatore nella sala riunioni del Consiglio d'Indirizzo, ha fatto una certa impressione. L'uscita di scena di Dino De Poli ha avuto il suo peso.Il governatore e il presidente per eccellenza della Fondazione, ormai ex, non sono andati mai troppo d'accordo. Ma i loro rapporti si sono definitivamente interrotti quando, a cavallo tra gli anni...