LAVORO

VENEZIA La crisi ha colpito duro il Veneto ma l'Inps regionale ha aperto in maniera concreta il suo ombrello sociale per oltre 220mila lavoratori a differenza di quello che è accaduto in altre regioni. E questo grazie a una collaborazione stretta tra ente, Regione e aziende (il 69% della cig ordinaria è stato anticipato da loro) riconosciuta anche dal sindacato, che ha posto l'accento anche sull'impegno degli addetti locali, sotto organico da tempo.

«In Veneto sono pervenute complessivamente 47.126 domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cigo). Ne risultano da autorizzare solo 1.740 (pari al 3,6%), che può essere considerata la giacenza fisiologica e che andranno gestite con le nuove regole previste dal Decreto Rilancio», spiega il direttore dell'Inps del Veneto Antonio Pone: «Di queste, 14.384 erano domande con richiesta di pagamento diretto al lavoratore, le restanti con anticipazione da parte dell'azienda e successivo conguaglio con la contribuzione (pari al 69%)». Il direttore poi sottolinea come siano «pervenute complessivamente 21.847 domande di Assegno Ordinario a carico del Fondi di Integrazione Salariale (Fis). Ne risultano da autorizzare solo 1.921 (l'8%), anche in questo caso pervenute in queste ultime due settimane. Un risultato particolarmente positivo considerato che a seguito dell'esaurimento dei fondi stanziati con il decreto Cura Italia e in attesa del rifinanziamento, avvenuto solo con la pubblicazione del DL Rilancio, per 13 giorni le sedi non hanno potuto autorizzare nuove domande: 8.416 domande sono a pagamento diretto, ossia il 39%, la restante parte è stata anticipata dal datore di lavoro». L'Inps non liquida subito tutte le pratiche: «Dispone il pagamento dopo avere ricevuto dall'azienda il modello Sr41 che contiene i dati retributivi, le presenze, gli Iban, per calcolare e liquidare il dovuto ad ogni singolo lavoratore. In questo momento la giacenza di Sr41 da mettere in pagamento è pari a 1.681. Praticamente i modelli pervenuti il giorno prima». Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (cigd): «Arrivate complessivamente 38.640 domande relative alle prime 9 settimane fruibili previste dal D.L. Cura Italia, tutte regolarmente autorizzate e pagate. Il pagamento è stato completato il 31 maggio per un totale di oltre 100mila lavoratori».

MINISTERO PER PLURILOCALI

Il calcolo finale è questo: «Dall'inizio dell'emergenza sanitaria effettuati pagamenti diretti per 62.363 lavoratori relativi a cig, per 102.138 lavoratori in cigd, per 59.711 addetti coperti dal Fis, per un totale di oltre 224mila lavoratori». Le aziende artigiane sono coperte da Ebav, la cigd per le aziende plurilocalizzate (unità produttive in 5 diverse regioni o più) «è gestita in modo accentrata e viene autorizzata dal Ministero del Lavoro».

