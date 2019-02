Cassa Depositi vuole la pace Elliott-Vivendi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO La Cassa Depositi e Prestiti mette le ali a Tim. Ieri la decisione del cda di via Goito di crescere nel capitale dall'attuale 4,9% al 10% ha spinto le azioni del gruppo telefonico che hanno chiuso la giornata con un rialzo del 6,4% chiudendo a 0,51 euro. La delibera, secondo quanto trapela, esprime la volontà della Cassa di ergersi a soggetto di garanzia, trovando una sintesi fra le posizioni dei contendenti Elliott e Vivendi, per superare una logica di conflittualità e restituire a Tim la stabilità necessaria per risollevarsi dal...