MILANO Quarto rinvio alle viste nella telenovela Cdp-Autostrade. Ieri il cda di Cassa, svoltosi da remoto, ha preso atto di alcune informative del top management sui principali dossier aperti: Aspi e Open Fiber, più alcune nomine interne, come Trevi, Rocco Forte mentre per la presidenza del consiglio di sorveglianza di Euronext, dove Cdp Equity entrerà con un aumento di capitale di 600 milioni (7,3%) e Intesa Sp avrà l'1,3% investendo 100 milioni, il board ha dato mandato al vertice di negoziare il nome con Ca' de Sass sulla base di una selezione di Egon Zehnder.

Il capitolo Aspi, in piedi da metà luglio per la presa di posizione del governo, non riesce ad arrivare al traguardo. A Natale la cordata guidata da Cdp e formata da Blackstone e Macquerie ha preso tempo fino al 31 gennaio per completare la due diligence propedeutica alla presentazione di un'offerta vincolante. Ma già due settimane fa, a valle dell'assemblea di Atlantia sulla separazione di Aspi e attribuzione in Autostrade Concessioni e Costruzioni del 33,06% e conferimento in natura del 55% sempre nel nuovo veicolo destinato alla quotazione, si era riaccesa una disputa perché Via Goito aveva fatto filtrare di aver richiesto altra documentazione.

Dopo aver risposto in modo approfondito a 2.200 domande che Cdp ha formulato tra ottobre e dicembre dello scorso anno, i tecnici di Atlantia e Aspi che seguono la trattativa si sono visti recapitare tra il 7 e l'11 gennaio ulteriori 49 domande e, soprattutto, la richiesta di fornire la documentazione progettuale di circa 20 nuove infrastrutture, tra cui opere fondamentali per il Paese - e già in fase esecutiva - come la Gronda di Genova e il Passante di Bologna. È stato dunque osservato che quanto richiesto equivaleva e diverse decine di migliaia di pagine e di tavole, i cui iter autorizzativi, durati diversi anni, erano già stati conclusi. Ciò nostante ci si è attivati per fornire tutto il materiale richiesto e per rispondere alle nuove domande. Tra queste, anche l'indicazione puntuale del traffico giornaliero sulla rete di Aspi. I tecnici della concessionaria si sono inoltre attivati per consentire agli advisor di Cdp (Steer e Arup) di visitare 136 ponti e viadotti. Richiesta formulata l'8 gennaio, dopo che i tecnici del consorzio ne avevano già analizzati una quarantina. I tour sono iniziati a stretto giro e sono attualmente in corso, con un programma serrato che consentirà di terminare tutte le visite entro la deadline necessaria per terminare la due diligence. Atlantia considera la data del 31 gennaio, indicata dal consorzio, come una scadenza importante per ricevere un'offerta vincolante, e lo ha ribadito alcuni giorni fa in una lettera a Cdp. Ma è assai probabile che, a ridosso della scadenza, Cassa invii una nuova lettera chiedendo tempo un altro mese e, probabilmente, aggiornando ancora la valutazione sotto 8 miliardi. Inoltre Cdp attende che il Mit sblocchi l'invio del Piano economico finanziario al Cipe. Si profila dunque il quarto slittamento, dopo i due di ottobre e il terzo del 28 dicembre: in occasione dei primi due, la cordata aveva fatto un'offerta non vincolante di 8,5-9,5 miliardi mentre a Natale, la stima si attestava a 8 miliardi. A questi valori Atlantia dice no perché distanti dagli 11 miliardi richiesti dall'azionista Tci.

