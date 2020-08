IL BILANCIO

BOLZANO Cassa di Risparmio di Bolzano: utile consolidato a 16 milioni nel primo semestre (+ 9%), in crescita prestiti (+ 3,9%) e raccolta diretta da clientela (+ 6,1%). Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in aumento anche la redditività per quanto riguarda l'utile a livello individuale che si attesta a 14,6 milioni (+ 1%). Rischi creditizi in calo e coefficienti di solidità patrimoniale in crescita completano il quadro.

Il cda di Sparkasse, presieduto da Gerhard Brandstätter, ha approvato ieri i risultati al 30 giugno 2020. La banca ha infatti concesso moratorie ai propri clienti che riguardano oltre 2 miliardi di euro di mutui permettendo ad imprese e famiglie di affrontare la difficile situazione posticipando il pagamento delle rate ed erogando nuovi prestiti a medio/lungo termine per complessivi 565 milioni. Il totale dei crediti a clientela cresce da 5,84 a 6,07 miliardi (+ 3,9%). Sale anche la raccolta diretta da clientela che passa da 6,3 a 6,7 miliardi (+ 6,1%).

A livello consolidato l'utile si attesta a 15,97 milioni e a livello individuale raggiunge 14,61 milioni. In miglioramento l'efficienza operativa del gruppo col calo dei costi. Migliora la copertura degli Npl e diminuisce il rischio del portafoglio. In crescita anche gli indicatori che si riferiscono alla solidità patrimoniale con il coefficiente primario di capitale (Cet1 ratio) che sale al 13,61% rispetto al 13,04% del 31 dicembre 2019. Infine, il totale dell'attivo di bilancio della banca supera i 10 miliardi confermando il trend che la banca ha realizzato negli ultimi anni.

