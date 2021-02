LA DELIBERA

MILANO La Consob ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Cattolica Assicurazioni, che avrebbe violato il regolamento Mar sugli abusi di mercato in occasione del ritiro delle deleghe all'ex ad Alberto Minali. Deciso dal cda il 31 ottobre 2019, secondo la Consob il presidente Paolo Bedoni aveva iniziato a lavorarvi già all'inizio di settembre coinvolgendo i suoi consulenti e i 13 consiglieri che avrebbero poi sottoscritto una dura lettera di critiche a Minali, alla base della sfiducia. Due le violazioni contestate: 1) di aver attivato fuori tempo con la Consob lo strumento del ritardo per rinviare la comunicazione al mercato di un'informazione price sensitive; 2) di non aver iscritto nel registro Mar il nominativo dei 13 consiglieri coinvolti.

CONSULENTE

La revoca delle deleghe a Minali, scrive la Consob, «si configura come il risultato finale di un processo decisionale avviato sin dalle prime valutazioni trasmesse dallo studio Cera al Presidente il 6 settembre 2019 e poi discusso nelle riunioni del 9 e dell'11 settembre». «Anche il coinvolgimento del consulente per la comunicazione», a partire dal 6 settembre, «dimostra come Cattolica ritenesse ragionevolmente realizzabile la cessazione della carica dell'amministratore delegato, tanto da adoperarsi per la predisposizione di un adeguato piano di comunicazione».

