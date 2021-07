Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VERTENZAROMA Il caso della Gkn, l'azienda che produce accessori per l'automotive a Campi Bisenzio (vicino Firenze) e che la proprietà (un fondo di investimento britannico) ha deciso di punto in bianco di chiudere, licenziando tutti i 422 dipendenti via mail, approda ufficialmente sui tavoli del governo. Per giovedì 15 luglio la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde ha convocato il tavolo di crisi con la partecipazione in...