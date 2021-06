Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA La decisione è stata presa. L'attuale vertice Anas verrà sostituito. Non solo e non tanto perché è proprio Palazzo Chigi a chiedere discontinuità dopo il cambio della guardia alle Fs che, come noto, controlla al 100% l'ente delle strade. A pesare nella scelta, che dovrebbe essere ufficializzata a fine settimana, è stato anche il caso Bonsignore, con i rimborsi milionari concessi in tempi record e senza troppe discussioni...