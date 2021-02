LA CRISI

ROMA Saranno pagati il primo marzo gli stipendi di febbraio dei dipendenti di Alitalia. A comunicarlo, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, è stato il commissario straordinario della compagnia Giuseppe Leogrande. «Per fronteggiare l'emergenza retributiva, la compagnia si appresta a destinare le necessarie risorse per regolare al 1 marzo stipendi e anticipo della cigs», scrive Leogrande in una lettera. Nell'incontro di martedì scorso il commissario aveva annunciato ai sindacati che gli stipendi sarebbero stati pagati con ritardo perché la cassa era ormai al lumicino. Resta ancora un mistero, anche per i sindacati, dove Leogrande abbia trovato i fondi visto che l'ok ai ristori Ue non è ancora arrivato. Forse, di fronte alle proteste dei lavoratori preoccupati per la sorte della compagnia, si è raschiato il fondo del barile, trovando nelle pieghe del bilancio i circa 20 milioni necessari alle buste paga. Sta di fatto che superata l'emergenza, il problema non è stato risolto. Per questo i sindacati sono scesi in piazza, davanti ai palazzi delle istituzioni, per chiedere risposte al nuovo esecutivo a partire dall'avvio immediato di un tavolo di crisi che coinvolga tutti i ministeri interessati. Un primo segnale è atteso dal vertice di oggi al Mise sull'Alitalia, un incontro chiesto urgentemente dal titolare dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per affrontare il dossier insieme al titolare dei Trasporti Enrico Giovannini e al Dicastero dell'Economia (è in forse la presenza di Daniele Franco).

