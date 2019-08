Casa Bianca infuriata contro i capi di Ford e Gm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTONEW YORK L'industria dell'auto finisce nel mirino di Donald Trump. Il presidente americano attacca i «manager deboli» di Ford e Gm, accusati di piegarsi alla California invece che schierarsi con la Casa Bianca per gli obiettivi sulle emissioni inquinanti. Target in via di definizione ma che segneranno un deciso allentamento delle norme dell'era Obama, inizialmente criticate dall'industria delle quattro ruote perché troppo stringenti.Per andare incontro all'esigenza dei big dell'auto Trump ha da subito iniziato a lavorare a norme più...