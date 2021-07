Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTESAROMA Governo vicino alla soluzione sul nodo dell'ingorgo di rate arretrate della misura agevolativa nota come pace fiscale. Le forze di maggioranza hanno trovato un accordo di massima (come aveva anticipato la scorsa settimana il viceministro all'Economia, Laura Castelli) su una norma collegata al decreto Sostegni-bis in discussione in Parlamento che permetta di spalmare l'accumulo di rate relative al 2020 che si è prodotto a causa...