Cartelle: dal Fisco 1,4 milioni di lettere

FISCOROMA In partenza 1,4 milioni di lettere del fisco. Sono le risposte per i contribuenti che hanno chiesto di aderire alla cosiddetta Rottamazione-ter, il provvedimento che consentiva fino allo scorso aprile di estinguere i debiti delle cartelle di pagamento arrivate fra il 2000 e il 2017 versando le somme dovute a rate in cinque anni senza pagare sanzioni e interessi. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la «Comunicazione delle somme dovute», con l'esito della richiesta e le indicazioni per procedere al...