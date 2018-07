Carrera sbarca negli Usa e punta sui prodotti eco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBIGLIAMENTOVENEZIA Carrera sbarca negli stati Uniti e punta ad alzare la gamma dei suoi prodotti d'abbiglimEnto, jeans e non solo. «Abbiamo chiuso il 2017 con un fatturato di 50 milioni, in crescita del 15% sul 2016, siamo leader in Italia nelle vendite dei pantaloni da uomo con circa il 7% del mercato, il 10% nel jeans. Quest'anno stiamo viaggiando con un + 3-4% - spiega Gianluca Tacchella, 50 anni, amministratore delegato della società di Caldiero (Verona) controllata dalla fondazione nel 1965 dai tre fratelli Imerio (presidente), Tito...