Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VERTENZAROMA Esplode una nuova vertenza nel travagliato mondo del lavoro italiano. Dopo l'annuncio di un piano di ristrutturazione per Carrefour, con un possibile taglio di personale fino a 770 persone, secondo i sindacati il numero degli esuberi è molto più alto, fino a 1.800 lavoratori. La volontà dichiarata dalle parti sembra comunque quella di escludere i licenziamenti.UN FULMINEÈ in ogni caso «un fulmine a ciel sereno, non ci...