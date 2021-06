Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BORSAVENEZIA Dopo diverse proroghe, si chiude con un successo l'Opa lanciata dal veicolo Fly sulle azioni del gruppo padovano Carraro. L'offerta era di 2,55 euro per azione. Nella seduta di ieri sono state consegnate 2.362.102 azioni che portano il totale a 10.055.959 azioni, pari al 47,14% dei titoli in oggetto (l'Opa riguardava in tutto il 26,76% del capitale). Considerando le quote già in mano a Fly (veicolo controllato dalla Enrico e...