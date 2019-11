Carraro, il futuro dell'auto è a Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONCESSIONARIEMESTRE All'interno ci sono monitor ovunque, dietro alle auto in esposizione c'è lo store Mercedes dove si vendono borse, orologi, profumi e perfino le tazzine da caffè, mentre all'esterno ci sono sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche dei clienti , più una settima disponibile per tutti 24 ore su 24. C'è tutta la filosofia delle concessionarie d'auto di ultima generazione Mar 2020 all'interno del 3.500 metri quadri, su 17.000 di scoperto, che ospitano la nuova sede di Carraro Mercedes-Benz in via Martiri della...