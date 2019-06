Carraro firma i minibus per Ferrovie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOTREVISO I bus trevigiani viaggeranno nella più grande flotta di veicoli per il trasporto pubblico d'Italia. A firmarli, Carraro spa, gruppo di Susegana, noto soprattutto come concessionario Mercedes Benz nelle province di Treviso, Belluno, Venezia e in Friuli Venezia Giulia.La società trevigiana, infatti, fa parte dei fornitori ufficiali di Busitalia, realtà controllata da Ferrovie Italiane dello Stato. Si tratta, di fatto, del braccio operativo su gomma del colosso italiano dei treni: non solo si occupa dei collegamenti da e per...