Carraro: dividendo e ottimismo per il 2018

METALMECCANICOCAMPODARSEGO Carraro ha chiuso il 2017 con un utile netto di 13,7 MIlioni, in forte miglioramento rispetto alla perdita di 9,1 milioni di euro del 2016. I ricavi sono stati di 606 milioni di euro, in crescita dell'8,6% tenendo conto del deconsolidamento di Elettronica Santerno (+2% al netto di tale effetto). L'ebitda consolidato è stato pari a 55 milioni di euro (9,1% sul fatturato) in crescita del 40,5% rispetto ai 39,2 milioni di euro (6,6% sul fatturato) del 2016. L'ebit 2017 è arrivato a 33,7 milioni di euro, contro gli...