CGIA MESTREVENEZIA Il balzo del prezzo dei carburanti e l'aumento degli spostamenti post lockdown per lo Stato sono un grande affare: secondo la Cgia di Mestre l'erario incasserà quest'anno circa un miliardo in più.«In Veneto la quota di prelievo potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 120 milioni, in parte ascrivibili ai consumi delle attività che professionalmente usano quotidianamente gli automezzi per motivi di lavoro nella nostra...