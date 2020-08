VENEZIA Il cda di Cattolica Assicurazioni ha deliberato all'unanimità la nomina di Carlo Ferraresi amministratore delegato della società. Il manager veneziano rimarrà anche direttore generale. È quanto riferisce una nota, sottolineando che nell'occasione il board ha rideterminato il compenso complessivo dell'Ad con le integrazioni dovute (il tutto per un importo integrativo rispetto al compenso già sussistente quale dg di complessivi 150.000 euro). Il consiglio ha inoltre esercitato la delega conferita dall'assemblea dei soci per l'aumento del capitale per 500 milioni, suddiviso in due tranche: la prima, di 300 milioni, riservata ad Assicurazioni Generali, la seconda, per 200 milioni, offerta in opzione a tutti gli azionisti. La delibera è coerente con quanto previsto nell'accordo quadro del 24 giugno 2020 ed è stata previamente condivisa con Generali. L'intero cda ha voluto nell'occasione esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi e al management interessati dai recenti accertamenti giudiziari (11 gli indagati). Il board si è anche detto sereno e fiducioso circa l'operato della magistratura, nella convinzione della liceità e della correttezza di ogni comportamento. Nell'assemblea dello scorso 31 luglio il finanziere Warren Buffet, primo azionista di Cattolica, ha votato a favore della trasformazione in spa e dell'adozione del nuovo statuto di Cattolica, funzionali all'ingresso delle Generali, come pure si è espresso a sostegno della nomina in cda di Ferraresi. I piccoli azionisti del patto Le Api, alcuni dei quali hanno impugnato le delibere dell'assemblea del 27 giugno, auspicano che sia fatta chiarezza su tutte le vicende che coinvolgono la compagnia.

