VENEZIA Fondazione Cariverona, il veneziano Alessandro Mazzucco confermato all'unanimità presidente per altri quattro anni. Bruno Piazzola nominato vicepresidente vicario, Dario Semenzato l'altro vice. Nel cda della Fondazione che è il primo azionista italiano di Unicredit con l'1,8% Sandro Caffi, Margherita Forestan, Marco Pacetti, Renzo Poloni e Alessandro Saviola. Cresce l'avanzo di esercizio a 21,08 milioni (+ 2%), stabili i ricavi dall'attività ordinaria a 36,67 milioni. Il patrimonio netto contabile di Cariverona (azionista con meno del 3% di Cattolica Assicurazioni, quota scesa dopo l'uscita di scena di Minali; secondo socio di Fiera Verona) è di 1.730 milioni. Rese disponibili per l'attività istituzionale risorse per 44,1 milioni e liquidate erogazioni per 48,9 milioni. L'attivo finanziario a valori di mercato è salito del 6,5% a 1,6 miliardi grazie al recupero generale dei mercati e in particolare del titolo UniCredit.

Il consiglio generale ha nominato anche nuovi membri sulla base delle designazioni pervenute dai grandi elettori locali. Il sindaco del Comune di Verona ha indicato Maurizio Facincani, Marco Natali, Sergio Visciano. Il Comune di Vicenza ha designato Gaetano Terrin, quello di Mantova Alberto Marenghi. Il sindaco di Belluno ha indicato Angelo Tanzarella (ex consigliere regionale e manager), quello di Feltre (Belluno) il professore e medico di fama internazionale Claudio Doglioni. L'avvocato ed ex sindaco Roberto Granzotto è stato scelto dal Comune di Pieve di Cadore (Belluno) mentre Cesare Lasen (ex presidente del parco delle Dolomiti) è stato indicato dal vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre. Il rettore dell'università di Verona ha individuato come consigliere Domenico Girelli, il dottor Benedetto Tonato è stato scelto dal presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza. Anna Galtarossa è una nomina congiunta dal soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per Verona, Rovigo e Vicenza e dal direttore del segretariato regionale Veneto del Mibac. Entrano anche il professor Bernardo Dalla Bernardina e il dottor Ermenegildo Francavilla (scelto congiuntamente dai direttori delle Ulss di Vicenza e Belluno).

Nei giorni scorsi i senatori di Fratelli d'Italia Adolfo Urso e Stefano Bertacco hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per verificare le procedure di nomina che definivano «solo formalmente» legittime. Una polemica che in Fondazione non ha suscitato commenti ufficiali ma che dietro le quinte ha provocato profondo sconcerto senza però fermare il processo di nomina iniziato mesi fa anche con la nomina di un gruppo di saggi.

Maurizio Crema

