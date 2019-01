Carige, sul tavolo il piano dei commissari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RILANCIOMILANO La Sga è in campo per il rilancio della Carige sul fronte degli Utp (incagli) e Npl (3,7 miliardi in tutto), ma per il futuro dell'istituto potrebbe aprirsi un nuovo scenario. Il Fondo Interbancario tramite lo Schema volontario rinegozierà con i commissari - l'incontro dovrebbe avvenire nei primi giorni della prossima settimana - il prestito subordinato da 320 milioni, convertendone circa 200 in capitale e acquisendo il 49,9% potrebbe far uscire Carige dall'amministrazione straordinaria e nominare una nuova governance. Con...