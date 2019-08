Carige, ricapitalizzazione promossa da Moody's

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOIl piano di ricapitalizzazione di banca Carige è stato promosso dall'agenzia di rating Moody's. «L'accordo», ha spiegato quest'ultima, «anche se deve essere ancora approvato dai soci in assemblea, è positivo per il credito perché rende più plausibile il salvataggio». Da quando la Bce ha messo l'istituto di credito in amministrazione straordinaria i rating sono sotto osservazione e ora l'agenzia ritiene «che potrebbero svilupparsi diversi scenari per la banca, tra cui un nuovo salvataggio, una risoluzione o persino una...