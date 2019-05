Carige, resta in piedi la soluzione privata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Segnali di fumo sull'ipotesi, al momento ancora estrema, che il salvataggio Carige possa richiedere l'intervento dello Stato. Dopo indiscrezioni su un presunto orientamento contrario della Vigilanza Ue, per cui in assenza di un compratore per l'istituto si andrebbe verso una liquidazione e non verso una ricapitalizzazione precauzionale con fondi pubblici, ieri è intervenuto un portavoce dell'Eurotower definendo «speculazioni» tali ricostruzioni e facendo quadrato attorno ai commissari: «La Vigilanza bancaria della Bce fa...