Carige, pronto l'intervento del Tesoro

LA MANOVRAROMA Parte dalla Sga la resurrezione di Carige, messa da Bce in amministrazione straordinaria da inizio 2019 che ha affidato a tre commissari (Pietro Modiano, Fabio Innocenzi, Raffaele Lener) la gestione temporanea per traghettare l'istituto verso una fusione. La Sga dovrebbe acquisire buona parte dei 3,7 miliardi circa tra Npl e Utp (incagli) in modo da ripulire l'attivo. Sarebbe un ritorno della Società gestione attivi a Genova visto che nell'aumento da 544 milioni di fine 2017, Sga aveva sottoscritto il 6% (poi ceduto) e...