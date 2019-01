Carige: pronto il bond da un miliardo, primo collocamento tra pochi giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA I commissari hanno avviano la procedura per raccogliere circa 1 miliardo di liquidità sul mercato grazie alla garanzia dello Stato. Ieri Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener hanno messo in moto il complicato iter che passa dal Tesoro, Bankitalia, Bce e infine, quando la struttura è pronta, il carteggio verrà sottoposto all'esame della direzione generale Competition della Commissione Ue per la verifica della mancanza di elementi distorsivi della concorrenza. Il bond potrebbe essere lanciato la prossima settimana e...