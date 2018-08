Carige, Mincione pronto al rafforzamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESA DEI CONTIROMA Raffaele Mincione guida in prima persona da presidente la lista anti-Malacalza che raggruppa Gabriele Volpi e Aldo Spinelli per conquistare la maggioranza del cda di Carige all'assemblea del 20 settembre. E in questa caso, promuovere entro l'anno, un nuovo rafforzamento patrimoniale in equity e strumenti convertibili, dopo la ricapitalizzazione di 560 milioni chiusa a dicembre 2017, allo scopo di puntellare i requisiti patrimoniali bocciati a luglio da Francoforte. Sarebbe questo l'intendimento discusso in alcuni incontri,...