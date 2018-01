Carige, Malacalza si mette in trincea perché teme l'asse tra gli altri azionisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI MANOVREMILANO Le pressioni Bce, gli equilibri con gli altri soci forti, la presenza di 4-5 fondi esteri entrati nell'ultimo aumento, appena sotto lo schermo del 3%. Non bastasse, ora si è incrinato anche il feeling con l'ad Paolo Fiorentino mentre il titolo Carige ha perso in un anno il 71%. In questo assetto fluido e imprevedibile, con sullo sfondo un orizzonte di nozze per l'istituto, Malacalza Investimenti «si riserva di valutare entro 6 mesi» se incrementare la partecipazione fino al 28% «nell'ambito di quanto autorizzato da...