Carige, l'intervento di Gualtieri ha convinto i Malacalza a sfilarsi

IL RETROSCENAMILANO Carige è stata messa in sicurezza, malgrado Vittorio Malacalza, pur essendo uscito dall'assemblea di venerdì scorso, abbia votato contro in proprio (0,16%) tramite un delegato. La manovra di rafforzamento da 900 milioni, di cui 700 in aumento di capitale con la partecipazione del Fitd, Schema Volontario, Cassa Centrale banca (Ccb) è passata con una maggioranza del 91,5%, favorita da Roberto Gualtieri, intervenuto sulla Malacalza Investimenti, primo socio con il 27,5%, che non si è presentata al Tower Airport Hotel....