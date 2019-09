Carige, in sei mesi svalutati crediti per 317 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIROMA Il rosso di 428,5 milioni segnato da Carige nei primi sei mesi dell'anno sconta rettifiche su crediti per 317,3 milioni per la maggior probabilità di svalutazione in uno scenario di cessione dell'intero portafoglio deteriorato. È quanto emerge nella rendicontazione volontaria dell'istituto che si appresta a varare all'assemblea del 20 settembre un aumento di capitale da 700 milioni per evitare la messa in liquidazione. Sono 82,2 milioni gli accantonamenti per rischi: 43,5 milioni per la cessione delle assicurazioni e 25 milioni...