Carige, arrivate le offerte

SALVATAGGIROMA Fondo Interbancario depositi (Fitd), Schema Volontario e Cassa Centrale banca hanno fatto pervenire ai commissari di Carige tre lettere simili in cui delineano il piano per acquisire l'istituto. E in tarda serata i commissari dovrebbero girare le missive alla Vigilanza Bce, accompagnandole con un loro scritto in cui certificano che, pur trattandosi ancora di proposte non vincolanti, dimostrano che è in fase di definizione il salvataggio. E che quindi non è il caso di far partire l'Aqr come Francoforte avrebbe ventilato nel...