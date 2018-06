Carel in Borsa, richieste 4,5 volte l'offerta A Rossi Luciani e Nalini oltre 250 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA (m.cr.) Carel: prezzo 7,2 euro per azione, il gruppo vale 720 milioni. Lunedì il debutto in Borsa.Si è conclusa con successo l'offerta iniziale di Carel e il prezzo d'offerta delle azioni è stato fissato a 7,2 euro, a metà della forchetta prevista inizialmente tra 6,7 e 7,8 euro, che corrisponde a una capitalizzazione di 720 milioni della società di Brugine (Padova) attiva negli apparecchi per il condizionamento e la refrigerazione. Il debutto sul mercato principale di Piazza Affari del gruppo da 255 milioni di fatturato è...