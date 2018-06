Carel, in Borsa col botto: + 14,5%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Carel, boom in Borsa al debutto: + 14,5%. Prima matricola del 2018 nel segmento Star, il gruppo padovano che produce apparecchi per il condizionamento e la refrigerazione di proprietà delle famiglie di Luigi Rossi Luciani e Luigi Nalini, nonostante le incertezze dello scenario politico ed economico ha guadagnato in un giorno circa 100 milioni.All'avvio delle contrattazioni il titolo è partito a 7,951 euro per azione, in rialzo del 10% circa, e poi ha accelerato ulteriormente per poi chiudere a quota 8,25 euro (+ 14,58%). Il...