Nè l'imprenditore Fernando Caovilla nè la sua celebre azienda calzaturiera produttrice di scarpe di lusso hanno mai effettuato operazioni baciate con la Banca Popolare di Vicenza. L'azione di risarcimento intentata dall'imprenditore veneziano contro la Banca d'Italia e la Consob per i danni connessi all'acquisto di azioni Bpvi riguarda esclusivamente investimenti effettuati da Caovilla con risorse finanziarie personali. Non altro di tipo di operazioni. Le cosidette operazioni baciate riguardano invece coloro che hanno acquistato azioni della Bpvi facendosi finanziare dalla banca. Ma a questo tipo di pratiche, molto utilizzate dall'azienda di credito vicentina, tanto Caovilla che la sua azienda produttrice di scarpe di lusso sono del tutto estranee. La richiesta danni presentata dall'imprenditore veneziano ammonta a un totale di 18 milioni di euro: 14 riferiti personalmente a lui e 4 alla sua impresa. Soldi investiti in azioni Bpvi che, per effetto del crack della banca vicentina, si sono però volatilizzati. Da qui l'iniziativa giudiziaria e la richiesta di risarcimento

presentata dell' imprenditore e su cui ora, in base alla decisione assunta nei giorni scorsi dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, dovrà pronunciarsi il tribunale di Venezia.

