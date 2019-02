Cantiere Vittoria fa rotta anche sugli yacht

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

dal nostro inviatoADRIA Cantiere Vittoria, rotta verso il mercato internazionale con 150 milioni di commesse già in portafoglio dopo i contratti a Malta, in Grecia, Oman. E un sogno: entrare nel mercato degli yacht di lusso super veloci e tecnologici. Primo passo, lanciare la sfida offshore della Venezia-Montecarlo per battere il record e andare sotto le 22 ore sul periplo dell'Italia. «In giugno parteciperemo al Salone Nautico di Venezia con alcune delle nostre navi e presenteremo anche questa sfida col nostro prototipo - spiega Luigi Duò,...